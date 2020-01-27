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السيد جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي 

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 17:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
السيد جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي 

الجزائر - استقبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زيد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء "سمح للوزير الأول وضيفه بالتطرق الى تقييم التعاون الثنائي في مختلف المجالات وكذا النظر في سبل دعمه، لاسيما في مجالي الشراكة والاستثمار".

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وأضاف البيان أن هذه المقابلة التي جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان، كانت "فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأزمة الليبية حسب آخر التطورات".

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السيد جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي 
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 17:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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