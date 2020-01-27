وزير الشؤون الخارجية الإماراتي يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

الجزائر-شرع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات العربية المتحدة, الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان, يوم الاثنين, في زيارة عمل إلى الجزائر, سيجري خلالها محادثات مع وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم.

وكان في استقبال الوزير الإماراتي, لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي, السيد بوقادوم.

وتندرج زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان "في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين, وستسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار", حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

كما ستشكل هذه الزيارة, حسب المصدر ذاته, "فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك, خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار, وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل جنبي".