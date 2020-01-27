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تدمير مخبأ للإرهابيين بتيزي وزو (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 13:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
تدمير مخبأ للإرهابيين بتيزي وزو (وزارة الدفاع)

الجزائر -دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاحد مخبأ للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو, حسبما أورده يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 26 جانفي 2020, مخبأ (01) للإرهابيين, وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو/ن.ع.1."

و في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6, (11) شخصا وضبطت 30 مولدا كهربائيا و16 مطرقة ضغط و جهاز كشف عن المعادن و930 قرص مهلوس".

من جهة أخرى, "أوقف عناصر الدرك الوطني ستة (6) أشخاص وضبطوا ثلاث 3 بنادق صيد وكمية من الخراطيش بكل من باتنة/ن.ع.5 وور?لة/ن.ع.4 وتيارت/ن.ع.2, في حين تم توقيف مهرب بحوزته 3730 وحدة من مادة التبغ بتبسة/ن.ع.5".

في سياق آخر, "أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران/ن.ع.2, فيما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل تمنراست وإن اميناس وعين تموشنت وتبسة".

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تدمير مخبأ للإرهابيين بتيزي وزو (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 13:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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