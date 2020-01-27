غلام الله يشارك بكرواتيا في المؤتمر الدولي حول "تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب"

الجزائر - يشارك رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بوعبد الله غلام الله يومي 4 و5 فبراير القادم في أشغال المؤتمر الدولي حول "تعزيز الصداقة والتعاون بين الامم والشعوب" الذي سينعقد بالعاصمة الكرواتية زغرب, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لذات الهيئة الدينية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المؤتمر "يهدف الى تقديم الاتجاهات والنماذج الايجابية التي تحفز الشعوب لتعزيز أجواء الاخوة والصداقة بين الناس عبر التقاء زعماء الاديان لتجسيد رسالة المحبة والتعاون بن البشر".

وذكر البيان أن رئيس المجلس الاسلامي الأعلى سيتطرق في كلمة له خلال هذا المؤتمر الى "قيم الاسلام في التعاون والتفاهم بين الشعوب وإرساء ثقافة الوسطية والاعتدال, والتعريف بالتجربة التاريخية للجزائر في تجسيد ثقافة التفاهم والتعاون بين الدول ومواجهة الافكار المتطرفة البعيدة عن سماحة الاديان خصوصا الدين الاسلامي".