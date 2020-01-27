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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينهي زيارته إلى الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينهي زيارته إلى الجزائر صورة وأج

الجزائر- غادر الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, يوم الاثنين الجزائر, بعد زيارة صداقة و عمل دامت يومين, تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وكان في توديع الرئيس التركي بمطار هواري بومدين الدولي, الرئيس تبون و مسؤولين سامين في الدولة, إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.

وخلال هذه الزيارة, أجرى الرئيسان تبون وأردوغان محادثات حول سبل تدعيم الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون بينهما, كما شملت المحادثات التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

و عقب جلسة المحادثات قام الرئيسان تبون و أردوغان بالتوقيع على إعلان مشترك لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين الجزائر و تركيا. كما تم الاتفاق بمناسبة هذه الزيارة على رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلى ما يفوق خمسة ملايير دولار قريبا.

كما تم خلال هذه الزيارة أيضا تنظيم منتدى الأعمال الجزائري التركي, مما سمح لأكثر من 200 متعامل اقتصادي من البلدين ببحث سبل ووسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

آخر تعديل على الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 13:05
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينهي زيارته إلى الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 كانون2/يناير 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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