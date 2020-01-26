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الجزائر تدين "بقوة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مخيم عسكري في سوكولو بمالي

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
الجزائر تدين &quot;بقوة&quot; الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مخيم عسكري في سوكولو بمالي

الجزائر - أدانت الجزائر "بقوة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد مخيما عسكريا في سوكولو في منطقة سيغو بوسط مالي و الذي خلف ضحايا في صفوف الدرك المالي.

وأكد الناطق باسم  وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح له "ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد 26 يناير 2020 مخيم عسكري في سوكولو بمنطقة سيغو وسط مالي و الذي خلف ضحايا في صفوف الدرك المالي".

وأضاف في ذات السياق "نترحم على الجنود الذين ماتوا خدمة لوطنهم و شعبهم كما نتقدم بتعازينا و تضامننا مع عائلاتهم و مع الحكومة و الشعب الماليين".

و أبرز السيد بن علي الشريف أن الجزائر "تبقى على قناعة بأن قوات الأمن و الدفاع و الشعب و الحكومة في مالي سيواصلون مكافحة وحش الإرهاب دون هوادة في هذا البلد الجار السائر على طريق المصالحة و الوفاق الوطنيين".

وحسب حصيلة مؤقتة أعلن عنها الجيش المالي فإن الاعتداء على المخيم العسكري في سوكولو خلف 19 قتيلا و خمس جرحى.

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الجزائر تدين "بقوة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مخيم عسكري في سوكولو بمالي
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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