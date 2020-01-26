وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يوم الإثنين بالجزائر 

الجزائر - يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، غدا الاثنين، بزيارة عمل إلى الجزائر، يجري خلالها محادثات مع وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم، حسب ما افاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان ان زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان "تندرج في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، وستسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده و دراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار".

كما ستشكل هذه الزيارة حسب المصدر ذاته "فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي".