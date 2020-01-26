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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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قوجيل يترأس اجتماعا موسعا للتباحث حول الدور الذي سيضطلع به المجلس في المرحلة المقبلة 

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 16:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
قوجيل يترأس اجتماعا موسعا للتباحث حول الدور الذي سيضطلع به المجلس في المرحلة المقبلة 

الجزائر -  ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، خصص "للتباحث حول الدور الذي سيضطلع به مجلس الأمة في المرحلة المقبلة مواءمة مع تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واستجابة لتطلعات الشعب ومطالبه المشروعة بدءا بأولويات الراهن الحالي و المتمثلة في تعديل الدستور"، حسبما أفاد به للغرفة العليا للبرلمان.

و أوضح المصدر ذاته أنه تقرر خلال هذا الاجتماع استئناف السير العادي لعمل المجلس والتحضير لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان لدراسته وإثرائه ومواصلة مناقشة نصوص القوانين قيد الدراسة، أو تلك المنتظر إحالتها على المجلس من قبل المجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة للمجلس، وبما يخدم على أكمل وجه المؤسسة البرلمانية والدولة، ويوفر أحسن الظروف الممكنة لبناء الجزائر الجديدة، التي تسعى لاستعادة دورها الريادي كاملا على المستويين الاقليمي والدولي".

آخر تعديل على الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 16:58
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قوجيل يترأس اجتماعا موسعا للتباحث حول الدور الذي سيضطلع به المجلس في المرحلة المقبلة 
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 16:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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