Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون: الجزائر و تركيا متفقتان على تطبيق مخرجات ندوة برلين والسعي الى السلم في ليبيا

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 16:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الرئيس تبون: الجزائر و تركيا متفقتان على تطبيق مخرجات ندوة برلين والسعي الى السلم في ليبيا

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد أن الجزائر وتركيا "اتفقتا" على تطبيق مخرجات ندوة برلين حول الأزمة الليبية والسعي معا الى اقرار السلم في ليبيا.

وقال الرئيس تبون، في ندوة صحفية نشطها بمعية نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عقب جلسة المحادثات التي جمعتهما، أنه "بخصوص ما يجري في المنطقة، يجمعنا  اتفاق تام مع الشقيقة تركيا على اتباع ما تقرر في اجتماع برلين الاخير وان نسعى الى السلم معا ان شاء الله"، مضيفا أن الطرفين "يتابعان يوميا وبكل دقة كل ما يجري في الميدان وكل مستجداته".

إقرأ أيضا:     الجزائر - تركيا: التوقيع على إعلان مشترك لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى 

يذكر أن ندوة برلين حول الأزمة الليبية، التي انعقدت الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة، و بمشاركة 11 بلدا من بينها الجزائر، قد أكدت على المبادئ الاساسية للحفاظ على الامن و الاستقرار في ليبيا لاسيما دعم الاتفاق السياسي الليبي كاطار فعال لحل الازمة، في الوقت الذي اقترحت الجزائر احتضان حوار بين الاشقاء الليبيين.

من جهة اخرى، كشف الرئيس تبون أنه اتفق مع نظيره أردوغان على الرفع من حجم التبادلات بين البلدين إلى ما يفوق الخمسة ملايير دولار "قريبا جدا"، مشيدا بالمكانة الاقتصادية التي أضحت تحتلها تركيا حيث "أصبحت من أقوى الاقتصادات الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي"، من خلال الاعتماد بصفة خاصة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

في سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية أنه اتفق مع السيد أردوغان على تكريس "تواصل يومي" بين الوزراء الجزائريين و نظرائهم من تركيا لاسيما وزراء الخارجية، "حتى لا نترك أي مجال لسوء التفاهم".

كما أفاد أيضا بأنه منح موافقته على أن تقوم تركيا باقتناء أرض من أجل بناء سفارة جديدة بالجزائر، مع فتح مركز ثقافي تركي بالجزائر و بالمقابل، فتح كمركز ثقافي جزائري بتركيا.

إقرأ أيضا:      الرئيس تبون: رفع حجم التبادلات التجارية بين الجزائر و تركيا إلى خمسة ملايير دولار عما قريب

 من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية قبوله لدعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا.وقد حل الرئيس التركي اليوم الاحد بالجزائر، في زيارة صداقة وعمل تستغرق يومين، تلبية لدعوة من الرئيس تبون.

آخر تعديل على الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 18:42
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
http://www.aps.dz/ar/algerie/82823-2020-01-26-15-41-57#sigProIdae60365868
الرئيس تبون: الجزائر و تركيا متفقتان على تطبيق مخرجات ندوة برلين والسعي الى السلم في ليبيا
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 16:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.26

كأس افريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: الجزائر تفوز على أنغولا (32-27) وتنال المرتبة الثالثة

20.01.26

فيروس كورونا: وزارة الصحة تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية

20.01.26

الجزائر تدين "بقوة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مخيم عسكري في سوكولو بمالي

20.01.26

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يوم الإثنين بالجزائر 

20.01.26

أردوغان: الجزائر عنصر استقرار وسلام في المنطقة

20.01.26

البطولة العربية للملاكمة (أشبال): تأهل 11 جزائريا إلى المربع الذهبي 

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.23

اجتماع الجزائر حول ليبيا: الدعوة الى الانخراط في مسارالحوار السياسي