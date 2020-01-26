حرم الرئيس التركي تدشن مخبرا للإعلام الآلي بمدرسة "أرزقي عجود" ببلدية القصبة

الجزائر - دشنت حرم الرئيس التركي، أمينة أردوغان، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، مخبرا للإعلام الآلي بالمدرسة الابتدائية "أرزقي عجود" التابعة لبلدية القصبة.

وسيستفيد من هذا المخبر، الذي أسسته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تلاميذ أربع مدارس أخرى مجاورة للمدرسة التي تحتضنه.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أشادت حرم الرئيس رجب طيب أردوغان، بكرم الشعب الجزائري وترحيبه لها كلما زارت الجزائر، البلد الذي وصفته ب"بوابة إفريقيا"، معربة عن سعادتها بوجودها ب"الجزائر الشقيقة".

إقرأ أيضا: الرئيس التركي يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية

واعتبرت ان القارة الإفريقية "بفضل ثرواتها الطبيعية وموروثها الثقافي والحضاري وشعبها الودود تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة"، معربة عن أملها في أن يكون "القرن الواحد والعشرين أفضل بالنسبة للقارة".

وبعد ان اوضحت أن أجيال جديدة تنمو بالقارة السمراء، أبرزت حرم الرئيس أردوغان أهمية جعل في متناول هذا الاجيال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتهيئة كل الإمكانيات الضرورية لتقريبها منها وذلك ل"ضمان ومضاعفة فرص نجاحهم في المستقبل".

وفيما يخص مخبر الإعلام الآلي الذي دشنته اليوم، أعربت عن أملها في ان يكون "وسيلة خير للتلاميذ وان يساهم ايجابيا في مسارهم التعليمي".

ومن جهة اخرى، أشادت حرم الرئيس التركي بجمال قصبة الجزائر التي، كما قالت، "تأخذنا إلى الماضي بفضل المعالم التاريخية التي تزخر بها سيما تلك التي تعود الى الفترة العثمانية".