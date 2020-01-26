الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا اليوم، مرسوما يتضمن حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين".
وبهذا، فقد تم تعيين السادة الولاة والولاة المنتدبين الأتية أسماؤهم :
- عنابة: بريمي جمال الدين
- غرداية: عمراني بوعلام
- الوالية المنتدبة لبئر توتة (ولاية الجزائر): بلهوان نشيدة
-الوالي المنتدب لبوينان (ولاية البليدة): بلمالك مختار
للتذكير، فإن رئيس الجمهورية كان قد أجرى أمس السبت حركة جزئية تضمنت تعيين 25 واليا و 4 ولاة منتدبين. كما تم إنهاء مهام 19 واليا و 3 ولاة منتدبين.