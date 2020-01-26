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الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 14:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، حسبما ورد اليوم الأحد في بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في هذا اليوم، مرسوما يتضمن حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين".

وبهذا، فقد تم تعيين السادة الولاة والولاة المنتدبين الأتية أسماؤهم :

- عنابة: بريمي جمال الدين

- غرداية: عمراني بوعلام

- الوالية المنتدبة لبئر توتة (ولاية الجزائر): بلهوان نشيدة

-الوالي المنتدب لبوينان (ولاية البليدة): بلمالك مختار

 

للتذكير، فإن رئيس الجمهورية كان قد أجرى أمس السبت حركة جزئية تضمنت تعيين 25 واليا و 4 ولاة منتدبين. كما تم إنهاء مهام 19 واليا و 3 ولاة منتدبين.

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الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 14:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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