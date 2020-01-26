الفنان نور الدين شقران ينظم معرضا حول موسيقى الجاز بالجزائر العاصمة -

خريطة طريق جادة و واقعية لإصلاح المنظومة المسرحية -

العديد من الملفات في برنامج زيارة الرئيس التركي الى الجزائر الأحد -

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين -

ورشة عمل حول الدفع بعدم الدستورية يوم الثلاثاء بمقر المجلس الدستوري -

تنظيم البطولة الافريقية لكرة القدم داخل القاعة بالعيون المحتلة: سنقدم شكوى قضائية ضد من كل يتماشى مع الاحتلال المغربي -

بطولة الجزائر للجيدو (أكابر): سيطرة مصارعي المجمع البترولي على منافسات اليوم الثالث و الأخير -

إطلاق وكالة وطنية للرقمنة مع نهاية السداسي الحالي -

الصالون الدولي للفلاحة بوهران: نحو مشاركة المتحف الفلاحي لسيدي بلعباس في تظاهرة المتاحف العالمية ببريطانيا -

تيارت : العرض الشرفي لمسرحية مجانين ولكن... -

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر ابتداء من يوم الأحد -

إكسبو دبي 2020: لم يتم ابرام أي عقد مع وكالة أليغوري -

مصالح الاستعجالات و النساء الحوامل: وزارة الصحة تسطر خارطة طريق جديدة -

الهزة الأرضية بجيجل: لا وجود لخسائر بشرية ولا مادية وتنصيب لجنة ولائية لإعداد تقرير نهائي -

منتدى الكفاءات الجزائرية: دعوة إلى إشراك الجزائريين بالخارج في التجديد الاقتصادي للبلاد -

كأس الجزائر 2020 للدراجات/ المرحلة الثانية بتبسة: أزيد من 70 مشاركا بداية من 29 يناير -

فلاحة: ارتفاع الإنتاج خلال الموسم 2017-2018 -

وزارة التجارة تحضر لنظام معلوماتي-احصائي لتتبع مسار إنتاج وتوزيع مادة الحليب -

مكافحة السرطان: التأكيد على ضرورة تعزيز التكوين المتواصل للمساعدين الطبيين -