Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ورشة عمل حول "الدفع بعدم الدستورية" يوم الثلاثاء بمقر المجلس الدستوري

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 08:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
ورشة عمل حول &quot;الدفع بعدم الدستورية&quot; يوم الثلاثاء بمقر المجلس الدستوري

الجزائر- ينظم المجلس الدستوري, الثلاثاء القادم, ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, حول "الدفع بعدم الدستورية:

دراسة كيفيات التطبيق" لفائدة أعضاء وإطارات المجلس, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لهذه الهيئة الدستورية.

وستعرف هذه الورشة --حسب ذات المصدر-- مشاركة ممثلين عن المؤسسات والوزارات التي لها علاقة بالدفع بعدم الدستورية.

وتعد آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء يسمح للمجلس الدستوري بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين, حيث تمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي يثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد, وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.

يجدر التذكير في هذا الصدد بأن آلية الدفع بعدم الدستورية كان قد تم إدراجها في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي تلاه إصدار القانون العضوي المتضمن تحديد شروط وكيفيات هذا الدفع الذي دخل حيز التطبيق شهر مارس المنصرم.

آخر تعديل على الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 08:30
كلـمات مفتـاحيــة :
ورشة عمل حول "الدفع بعدم الدستورية" يوم الثلاثاء بمقر المجلس الدستوري
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 08:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.26

الفنان نور الدين شقران ينظم معرضا حول موسيقى الجاز بالجزائر العاصمة

20.01.26

السفير الصحراوي يشيد بموقف الجزائر الرافض لتنظيم البطولة الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة…

20.01.26

خريطة طريق "جادة" و"واقعية" لإصلاح المنظومة المسرحية

20.01.26

العديد من الملفات في برنامج زيارة الرئيس التركي الى الجزائر الأحد

20.01.26

عصماني يدعو الى توحيد الجهود من أجل اخراج البلاد من الوضعية الصعبة التي تواجهها

20.01.26

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.23

اجتماع الجزائر حول ليبيا: الدعوة الى الانخراط في مسارالحوار السياسي