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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر ابتداء من يوم الأحد

  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 17:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر ابتداء من يوم الأحد

الجزائر - يقوم رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، ابتداء من يوم غد الأحد، بزيارة صداقة وعمل إلى الجزائر تستغرق يومين، وهذا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم السبت.

وخلال هذه الزيارة --يضيف البيان-- "سيجري الرئيسان محادثات حول سبل تدعيم الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون بينهما، كما ستشمل المحادثات التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر ابتداء من يوم الأحد
  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 17:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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