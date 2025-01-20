إكسبو دبي 2020: لم يتم ابرام أي عقد مع وكالة أليغوري

وأوضح ذات المصدر أنه "خلافا لما ادعاه يوم الخميس 20 يناير 2020 الموقع الاخباري +ألجي 24+ بشأن "صفقة مزعومة تم ابرامها دون المرور بمناقصة" فإن محافظة المعارض الدولية تؤكد بأنه لم يتم ابرام اي عقد مرافقة للبعثة الجزائرية في معرض إكسبو دبي الدولي 2020 مع وكالة أليغوري.
وبهذه المناسبة "تذكر مصالح الوزير الأول أن كل العمليات التي تترتب عنها نفقات تخضع للتنظيم الساري الذي يحكم مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية وانها تستجيب لكافة متطلبات الشفافية والنزاهة المطلوبة في هذا المجال".
وخلص البيان إلى أنه "أمام مثل هذا التلاعب بالخبر والرامي الى المساس بعمل السلطات العمومية في مواجهة أذناب اللولبيات اليائسة فإن الحكومة تحتفظ بالحق في مباشرة المتابعات القضائية طبقا للقانون".