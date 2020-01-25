حزب تحالف القوى الوطنية يدعو إلى "القضاء على الوسطاء في استغلال الأراضي الفلاحية"

سطيف - دعا رئيس حزب تحالف القوى الوطنية، نصير عنان، اليوم السبت ببلدية صالح باي (سطيف)، إلى "القضاء على الوسطاء الحائزين على ملكية أو رخص لاستغلال أراضي و مستثمرات فلاحية و يقومون بإيجارها''.

وذكر السيد عنان في هذا الخصوص خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه ببلدية صالح باي بحضور مناضلين و متعاطفين مع هذه التشكيلة السياسية، بالمساحات الفلاحية الشاسعة بمنطقة جنوب سطيف التي قدرها بأكثر من 31 ألف هكتار، لكنها "غير مستغلة''، حيث اقترح منحها إلى شباب بطالين و مرافقتهم في استغلالها.

وبشأن بعض القضايا التي تشغل الرأي العام، تطرق رئيس حزب تحالف القوى الوطنية إلى قضية الغاز الصخري التي قال بشأنها : "يجب النظر إليها من زاوية مصلحة البلاد و لا بد من استغلالها بطرق علمية و إسناد هذا الموضوع إلى الخبراء في هذا المجال"، مؤكدا على ضرورة "إبعاد هذا الملف عن كل التجاذبات السياسية".

من جهة أخرى، ثمن رئيس حزب تحالف القوى الوطنية مسعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل تعزيز قطاع الاتصال و تدعيمه، مثمنا اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية بممثلي وسائل الإعلام العمومية و الخاصة.

وأكد السيد عنان في هذا السياق أن حزبه يدعم مسعى رئيس الجمهورية من أجل تطوير و تعزيز قطاع الإعلام الذي وصفه بـ"مرآة الشعوب و كاشف الحقيقة و ركيزة قوية لبناء دولة القانون"، مبرزا "الآثار الإيجابية الكثيرة التي يمكن أن يجنيها المواطن من تحرر الإعلامي من شتى أنواع القيود في إطار قانوني يضمن حقوق الجميع و يساهم في إرساء دعائم و أسس الديمقراطية المرجوة".

وعن أهداف تشكيلته السياسية، قال السيد عنان بأنها "تناضل من أجل تثمين معيار النضال السياسي و جعله أرقى شروط الانتماء الحزبي والابتعاد عن كل أشكال الإقصاء السياسي".