الرئيس تبون يستقبل وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي وممثليهم.

ويتعلق الأمر بكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالي، تييبيلي درامي، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والمهجر لجمهورية التشاد، شريف محمد زين، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، صبري باش طبجي.

كما حضر هذا اللقاء أيضا سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، أيمن مشرفة، إلى جانب ممثلي وزارتي الشؤون الخارجية لكل من النيجر والسودان.

وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان.

وكانت الجزائر قد احتضنت في وقت سابق اليوم أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، المندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم

التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف بهذا البلد لتمكينه من تجاوز الظرف العصيب الذي يمر به وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.