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محمد شرفي: "النخبة الوطنية مدعوة الى الإسهام في بناء الجزائر الجديدة"

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
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مستغانم - دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الخميس بمستغانم النخبة الوطنية إلى الإسهام في مسار بناء الجزائر الجديدة خدمة لمصالح الأمة.

وذكر السيد شرفي خلال افتتاح الندوة الوطنية الجامعية لإثراء مشروع تعديل الدستور بقوله أن "النخبة الوطنية هي النواة الفاعلة والمحرك الحقيقي لكل مسار تنموي في أي بلد على غرار الجزائر" مستذكرا في هذا الصدد تاريخ حركة الطلبة والنخبة عندما التحقت بثورة نوفمبر المجيدة ودعمت الدولة بعد الاستقلال بالإطارات الذين "استطاعوا أن يساهموا في بناءها".

وفي هذا السياق، وجه السيد شرفي نداء للأسرة الجامعية لمواصلة العمل بجانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للمواصلة في هذا المسعى حيث كان قد أعلن أمس الأربعاء عن استحداث هيكل تنظيمي جديد مستقبلا لتأطير الاستحقاقات الانتخابية.

وثمن رئيس سلطة الانتخابات بالمناسبة مساهمة الأسرة الجامعية في إنجاح المسار الانتخابي منوها بدورها الفعال داخل الهيئة لا سيما على مستوى المندوبيات.

كما نوه السيد شرفي بالمناسبة بالأجواء التي جرت في كنفها الانتخابات الرئاسية الماضية "والتي مكنت الجزائريين من اختيار رئيسهم بكل شفافية وحرية" مشيدا بثمار هذا الاختيار على غرار "العودة البارزة للجزائر في الساحة الدولية".

وسيتم خلال هذه الندوة الجامعية التي ينظمها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالتنسيق مع جامعة مستغانم اليوم وغدا تقديم عدة مداخلات وتنصيب 7 ورشات لجمع ووضع أرضية مقترحات لإثراء مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

آخر تعديل على الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 16:30
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محمد شرفي: "النخبة الوطنية مدعوة الى الإسهام في بناء الجزائر الجديدة"
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 15:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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