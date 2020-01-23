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اختتام أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - اختتمت ظهر يوم الخميس بالجزائر أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي يهدف إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.

و خصص هذا اللقاء لاستعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الفرقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته.

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وشارك في أشغال هذا الاجتماع الى جانب وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ، كل من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التونسية صبري باش طبجي، ووزير الشؤون الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير خارجية تشاد محمد زين شريف، إلى جانب ممثلي وزيري خارجية النيجر والسودان.

كما حضر اللقاء كاتب الدولة الجزائري، المكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان، والوزير المالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي، تيبيلي درامي، بحكم تداعيات الأزمة الليبية على بلاده، وكذا وزير الشؤون الخارجية الالماني، هيكو ماس، الذي احتضنت بلاده مؤخرا الندوة الدولية حول الازمة في ليبيا.

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اختتام أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 15:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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