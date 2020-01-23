توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة وخنشلة

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الأربعاء، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة وخنشلة، حسب ما أفادت به اليوم الخميس وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 22 جانفي 2020، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سكيكدة وخنشلة/ن.ع.5".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوضح البيان أنه "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، (19) شخصا وضبطت (08) مولدات كهربائية و (10) مطارق ضغط، بالإضافة إلى (05) مركبات رباعية الدفع و(5000) لترا من الوقود الموجه للتهريب، فيما ضبط حرس الحدود بتلمسان/ن.ع.2 (37.5) كيلوغراما من الكيف المعالج".

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وفي سياق آخر، "تمكن عناصر الدرك الوطني ببوغني، ولاية تيزي وزو/ن.ع.1، من توقيف شبكة إجرامية مكونة من ستة (06) أشخاص متخصصة في عمليات السطو المسلح"، حسب ذات البيان الذي أشار إلى أن "العملية مكنت أيضا من حجز بندقية (01) مضخية وبندقية (01) صيد، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومركبتين (02) سياحيتين".

ومن جهة أخرى، يضيف البيان، "حجز عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة وتبسة/ن.ع.5، (14425) خرطوشة من مختلف العيارات، فيما تم توقيف (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست/ن.ع.6 وتلمسان/ن.ع.2".