الرئيس التونسي يمنح وسام الجمهورية التونسية للمجاهدة جميلة بوحيرد

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي, المجاهدة جميلة بوحيرد, أحد رموز الثورة الجزائرية, على هامش مشاركتها في تظاهرة أسبوع أفلام المقاومة و التحرير في نسختها الأولى بالعاصمة التونسية.
و شاركت المجاهدة بوحيرد, مع مجموعة هامة من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والفنانين في افتتاح النسخة الأولى لأسبوع أفلام المقاومة والتحرير التي انطلقت فعالياتها الاثنين الماضي في تونس و تتواصل إلى غاية يوم 26 يناير الحالي.
ونظم هذه التظاهرة المكتبة السينمائية التونسية بالشراكة مع الجمعية اللبنانية للفنون /رسالات/, وفق ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.