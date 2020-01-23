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الرئيس التونسي يمنح وسام الجمهورية التونسية للمجاهدة جميلة بوحيرد

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 13:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
الرئيس التونسي يمنح وسام الجمهورية التونسية للمجاهدة جميلة بوحيرد

تونس - كرم الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس الأربعاء بقصر قرطاج بتونس العاصمة, المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد بمنحها الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية, "تقديرا لمكانتها ولنضالاتها الطويلة من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي ولكفاحها المستمر دفاعا عن الحريات".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي, المجاهدة جميلة بوحيرد, أحد رموز الثورة الجزائرية, على هامش مشاركتها في تظاهرة أسبوع أفلام المقاومة و التحرير في نسختها الأولى بالعاصمة التونسية.

و شاركت المجاهدة بوحيرد, مع مجموعة هامة من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والفنانين في افتتاح النسخة الأولى لأسبوع أفلام المقاومة والتحرير التي انطلقت فعالياتها الاثنين الماضي في تونس و تتواصل إلى غاية يوم 26 يناير الحالي.

ونظم هذه التظاهرة المكتبة السينمائية التونسية بالشراكة مع الجمعية اللبنانية للفنون /رسالات/, وفق ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

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الرئيس التونسي يمنح وسام الجمهورية التونسية للمجاهدة جميلة بوحيرد
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 13:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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