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أمن وطني: ترقية 206 مفتش شرطة إلى سلك ضباط برتبة ملازم أول للشرطة

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 12:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
أمن وطني: ترقية 206 مفتش شرطة إلى سلك ضباط برتبة ملازم أول للشرطة

الجزائر - تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ترقية 206 مفتش شرطة تابعين لمختلف المديريات والمصالح المركزية والجهوية وكذا مصالح أمن ولاية الجزائر، إلى سلك ضباط برتبة ملازم أول للشرطة برسم سنوات 2018-2019، حسبما لوحظ.

وأدى بمقر مجلس قضاء الجزائر بالرويسو، 206 مفتش رئيسي للشرطة من بينهم 33 شرطية تابعين لمختلف المديريات و المصالح المركزية والجهوية بالإضافة إلى مصالح أمن ولاية الجزائر، اليمين القانونية وترقيتهم إلى سلك ضباط شرطة برتبة ملازم أول للشرطة.

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وأوضح عميد أول للشرطة رئيس مصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بن صافية حكيم، عقب انتهاء مراسيم أداء اليمين القانونية، أن هذه أعضاء الدفعة المتخرجة برسم سنة 2018-2019 "ملزمون بالقيام بتكوين متخصص وفقا للتنظيم المعمول به".

وأضاف المتحدث أن اليمين القانونية التي تمت بحضور رئيس أمن ولاية الجزائر محمد بطاش وإطارات أمن الولاية، تسمح لضباط الشرطة القضائية "بممارسة مهام الضبطية القضائية" كما تعتبر يضيف، "بمثابة التزام قانوني يضمن تطبيق خالص لقانون الإجراءات الجزائية" وذلك من أجل حماية المواطن في شخصه وممتلكاته في إطار حقوق الإنسان.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمن وطني: ترقية 206 مفتش شرطة إلى سلك ضباط برتبة ملازم أول للشرطة
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 12:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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