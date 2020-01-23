Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

 انطلاق أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 10:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
 انطلاق أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر

الجزائر - انطلقت اليوم الخميس بالجزائر أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي, الذي يهدف إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.

ويشارك في أشغال هذا الاجتماع الى جانب وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم, كل من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التونسية صبري باش طبجي, ووزير الشؤون الخارجية المصري, سامح شكري, ووزير خارجية تشاد محمد زين شريف, إلى جانب ممثلي وزيري خارجية النيجر والسودان أسماء عبد الله, وبحضور الوزير المالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي, تيبيلي درامي بحكم تداعيات الأزمة الليبية على بلاده.

اقرأ المزيد: ليبيا/دول جوار: اجتماع بالجزائر للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة

ويندرج اللقاء, في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر, لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية, لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.

وسيتم بهذه المناسبة, استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية  والأطراف الدولية الفاعلة, ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار, لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته.

آخر تعديل على الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 10:55
كلـمات مفتـاحيــة :
 انطلاق أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 10:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.23

جيدو /بطولة الجزائر للأكابر: انطلاق المنافسة صباح اليوم الخميس بقاعة حرشة حسان

20.01.23

ليبيا: بوقادوم يحث أطراف النزاع على تنفيذ الهدنة واستئناف العملية السياسية

20.01.23

ليبيا: بوقادوم يحث أطراف النزاع على تنفيذ الهدنة واستئناف العملية السياسية

20.01.23

خداد: تمادي المغرب في سياسته التوسعية في الصحراء الغربية نتيجة لتقاعس إسبانيا

20.01.23

 انطلاق أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر

20.01.23

سباحة (سباق 50 م على الظهر): بن بارة يتألق ويحطم الرقم القياسي الوطني

الأكثــر قـراءة

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا