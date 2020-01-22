رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء ثلاث دول

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، سفراء ثلاث دول سلموا له أوراق اعتمادهم بصفتهم سفراء جدد لبلدانهم لدى الجزائر.

وقد استقبل الرئيس تبون، بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، سفيرة جمهورية سلوفينيا، السيدة ريناتا شفيلبار بيك، التي أكدت في تصريح للصحافة، أن بلادها تعتبر الجزائر "شريكا مهما جدا في المتوسط وفي المنطقة"، ووصفت العلاقات الثنائية بين البلدين ب"الممتازة".

كما أكدت على ضرورة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات في "المجال الاقتصادي سيما في النقل والفلاحة، وكذا في المجالين الثقافي والرياضي".

من جانبها، أشادت سفيرة جمهورية تركيا، السيدة ماهينور أوزديمير، عقب تسليمها لأوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية، بالعلاقات "التاريخية والأخوية" التي تربط البلدين، داعية إلى تعميق هذه العلاقات "الاستراتيجية".

وأعربت السفيرة، عن أملها في أن تساهم الزيارة المرتقبة للرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى الجزائر يوم الأحد المقبل، في "مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين".

و بعد تسلميه لأورق اعتماده للرئيس تبون، صرح سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، السيد نغوين تان فين، أن الجزائر "بلد كبير وغني بتنوعه الثقافي وتربطه مع فيتنام علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد"، مؤكدا على "الأهمية الكبيرة" التي توليها بلاده لتطوير علاقاتها الثنائية مع الجزائر، سيما في المجالين الاقتصادي والثقافي.