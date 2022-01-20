إحياء الذكرى ال60 لإنشاء قيادة أركان جيش التحرير الوطني

الجزائر - تم التأكيد خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بمناسبة الذكرى ال60 لإنشاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني، على دور هذه الهيئة خلال ثورة نوفمبر 1954.

و قد تطرق الرائد عز الدين واسمه الحقيقي رابح زراري الذي نزل ضيفا على منتدى المجاهد لتقديم شهادته على انشاء قيادة الاركان العامة لجيش التحرير الوطني، الى مراحل انشاء هذا الهيكل الذي انبثق عن اللجنة الوزارية المشتركة للحرب.

و اوضح في هذا الخصوص انه طبقا للمنشور ...الوزاري المؤرخ في 31 يناير 1960 المتضمن صلاحيات رئيس اركان جيش التحرير الوطني، كان لهذه الهيئة "القيادة العليا على جيش التحرير الوطني و مسؤولية و تسيير ...و تنسيق العمليات العسكرية على المستوى الوطني".

كما اشار الى ان قيادة الأركان العامة كان لها ايضا "مسؤولية التموين الداخلي من العتاد الحربي و الفضة و الاطر، كما كان تحت سلطتها -فيما يخص جميع المسائل العسكرية- رؤساء الولايات و قيادات الحدود".

و تكفلت قيادة الأركان العامة التي كان يراسها هواري بومدين بمساعدة الرواد عز الدين و احمد قايد و علي منجلي، بمسؤولية الشرطة العسكرية في المناطق المحددة باتفاق مع اللجنة الوزارية المشتركة للحرب.

كما اكد الرائد عز الدين ان هذا الهيكل كان يتوفر على مصلحة للصحة العسكرية تمارس نشاطها في المناطق المحددة و تقدم بشكل دوري تقارير للجنة الوزارية المشتركة للحرب و المتكونة من كريم بلقاسم و لخضر بن طوبال و عبد الحفيظ بوالصوف.

كما تأسف ذات المحاضر لكون "القليل من الامور كتبت" حول هذا الموضوع منذ استرجاع السيادة الوطنية مذكرا بان البلاد في البداية قد قسمت الى خمس مناطق جغرافية.

و اضاف الرائد عز الدين ان هذا العمل في التكوين السياسي و العسكري و تنظيم "القرى" كان "ضروريا" و كان سيحدد العمل العسكري، وكل منطقة تعمل حسب الواقع الميداني لكن كل واحدة مستقلة عن الاخرى.

و اكد في ذات السياق ان مؤتمر الصومام كان قام بهيكلة جيش التحرير الوطني و انشاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية و بشكل خاص لجنة التنسيق و التنفيذ التي كلفت بالتنسيق السياسي و العسكري.

و خلص المجاهد عز الدين في الاخير الى التأكيد بان الامور "قد تعقدت" في سنة 1958 الا ان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية اصبحت بسرعة "هيئة" تمارس السيادة الشعبية على التراب الوطني و كذلك "اداة ثمينة للتسيير السياسي و الاداري لجزائر بدأت ترتسم معالمها في العقول".