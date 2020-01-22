إيليزي: الهلال الأحمر الليبي يثمن الهبة التضامنية للجزائر مع الشعب الليبي

ونوه السيد أحمد حمان في تصريح لـ"وأج" لدى استلامه المساعدات الإنسانية التي قدمتها الجزائر للشعب الليبي على مستوى المعبر الحدودي بالدبداب بإيليزي بـ" الهبة التضامنية والجهود الجبارة التي تقوم بها الجزائر قيادة وشعبا تجاه الشعب الليبي من أجل التخفيف من معاناته."
''وتندرج هذه المساعدات الإنسانية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهلال الأحمر الجزائري ونظيره الليبي لتعزيز التعاون والشراكة خاصة في المجال الإنساني"، يضيف المسؤول الليبي.
وتتمثل تلك المساعدات الإنسانية التي أرسلها الهلال الأحمر الجزائري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 100 طن من مواد غذائية ومياه معدنية وأدوية وأفرشة وبطانيات التي وصلت أمس الثلاثاء إلى مطار عين أميناس انطلاقا من مطار بوفاريك العسكري، وتم شحنها على متن أكثر من 20 شاحنة ذات مقطورة.
وكانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، السيدة سعيدة بن حبليس قد صرحت لدى إشرافها على انطلاق هذه العملية التضامنية من ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)،أنها موجهة لفائدة سكان منطقة غدامس الليبية .