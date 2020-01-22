وأضاف ذات المصدر أن هذه المقابلة "ستبث مساء اليوم على القنوات الوطنية العمومية والخاصة، كما ستبث عبر الاذاعة الوطنية".
الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الاعلامية الوطنية العمومية والخاصة
أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:50 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 53 مرات
الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح يوم الاربعاء مقابلة صحفية مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الاعلامية الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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