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الجزائر تحتضن غدا الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الجزائر تحتضن غدا الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

الجزائر - تحتضن الجزائر غدا الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر، حسب ما أفاد به يوم الاربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح المصدر ذاته أن وزير الخارجية المالي يحضر أيضا هذا الاجتماع "نظرا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار".

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وأكد البيان أن هذا اللقاء، الذي يعقد بمبادرة من الجزائر، "يندرج في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان أنه "سيتم بهذه المناسبة، استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته".

آخر تعديل على الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 16:17
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الجزائر تحتضن غدا الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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