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الجزائر تدين "بقوة" الهجمات الارهابية في بوركينا فاسو

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
الجزائر تدين &quot;بقوة&quot; الهجمات الارهابية في بوركينا فاسو

الجزائر - أدانت الجزائر يوم الأربعاء "بشدة" الهجمات الارهابية التي استهدفت يوم الاثنين منطقتين في مقاطعة /سانماتينجا/ شمالي بوركينا فاسو وأسفرت عن العديد من القتلى والجرحى وسط المدنيين وعن خسائر مادية كبيرة.

وصرح الناطق باسم  وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت يوم الاثنين 20 يناير 2020 منطقتين في مقاطعة /سانماتينجا/ شمالي بوركينا فاسو وأسفرت عن العديد من القتلى والجرحى وسط المدنيين وعن خسائر مادية كبيرة".

وأكد السيد بن علي الشريف أن "تكالب الارهابيين الأعمى والحاقد على السكان المدنيين العزل يدل على إحباط المشروع الإرهابي ودعاته".

وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية قائلا "نبقى على قناعة بقدرة حكومة بوركينا فاسو وشعبها الشقيق على تجنيد الامكانيات الضرورية لمكافحة هذه الآفة الغريبة عن مجتمعاتنا وقيم ديننا بكل حزم وفعالية".

واسترسل السيد بن علي الشريف يقول "واذ نتقدم بتعازينا الخالصة لأسر ضحايا هذه الأعمال الاجرامية فإننا نؤكد تضامننا الكامل مع بوركينا فاسو شعبا وحكومة في هذه المحنة".

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الجزائر تدين "بقوة" الهجمات الارهابية في بوركينا فاسو
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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