Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس المجلس الدستوري يشارك في اشغال مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية بلواندا غدا الخميس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 14:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

الجزائر - يقوم رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش رفقة احد اعضاء المجلس غدا الخميس بزيارة رسمية الى لواندا بجمهورية انغولا للمشاركة في الدورة ال 12 للمكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية، حسب ما اورده اليوم الاربعاء بيان للمجلس.

وستتناول اشغال هذه الدورة التي تنعقد ابتداء من 23 وتستمر الى غاية 24 جانفي الجاري حول القضاء الدستوري، بالدراسة والمناقشة، عدة مواضيع مدرجة في جدول اعمالها لاسيما مقترح تعديل النظام الاساسي للمؤتمر الذي تبادر الجزائر بعرضه على المكتب.

وأوضح البيان ان هذا المقترح "ينصب اساسا على انشاء لجنة استشارية دائمة بصفتها جهاز من اجهزة مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية يضطلع بإبداء اراء استشارية حول المسائل الدستورية و/أو التشريعية بطلب من الدول الافريقية او هيئاتها للرقابة الدستورية وكذا على مشاركة مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية في بعثات الاتحاد الافريقي حول مراقبة الانتخابات في افريقيا وخارجها" .

كما سيدرس المكتب التنفيذي، إلى جانب هذين المقترحين، طبيعة العلاقة بين مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية والاتحاد الافريقي، يضيف نفس المصدر.

وبالمناسبة سيجري رئيس المجلس الدستوري محادثات مع نظرائه الحاضرين في اشغال هذه الدورة في لواندا.

للإشارة تم انشاء المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية سنة 2011 بقرار من الاتحاد الافريقي بعد اقتراح من الجزائر التي تحتضن مقره. و يظم المكتب حاليا 45 هيئة دستورية و ثلاثة ملاحظين من هيئات دستورية من خارج افريقيا (برازيل-فيدرالية روسيا-تركيا).

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس المجلس الدستوري يشارك في اشغال مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية بلواندا غدا الخميس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 كانون2/يناير 2020 14:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.22

الجزائر ستتوقف نهائيا عن إستيراد بذور البطاطا بحلول عام 2022

20.01.22

مكافحة الجريمة عبر الحدود: معالجة أكثر من 21 ألف قضية خلال 2019

20.01.22

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الاعلامية الوطنية العمومية…

20.01.22

الجزائر تحتضن غدا الخميس اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي

20.01.22

مريم شرفي: إعداد أول تقرير عن وضع الطفولة خلال الأسابيع القليلة القادمة

20.01.22

الجزائر تدين "بقوة" الهجمات الارهابية في بوركينا فاسو

الأكثــر قـراءة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا