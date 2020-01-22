رئيس المجلس الدستوري يشارك في اشغال مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية بلواندا غدا الخميس

وستتناول اشغال هذه الدورة التي تنعقد ابتداء من 23 وتستمر الى غاية 24 جانفي الجاري حول القضاء الدستوري، بالدراسة والمناقشة، عدة مواضيع مدرجة في جدول اعمالها لاسيما مقترح تعديل النظام الاساسي للمؤتمر الذي تبادر الجزائر بعرضه على المكتب.
وأوضح البيان ان هذا المقترح "ينصب اساسا على انشاء لجنة استشارية دائمة بصفتها جهاز من اجهزة مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية يضطلع بإبداء اراء استشارية حول المسائل الدستورية و/أو التشريعية بطلب من الدول الافريقية او هيئاتها للرقابة الدستورية وكذا على مشاركة مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية في بعثات الاتحاد الافريقي حول مراقبة الانتخابات في افريقيا وخارجها" .
كما سيدرس المكتب التنفيذي، إلى جانب هذين المقترحين، طبيعة العلاقة بين مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية والاتحاد الافريقي، يضيف نفس المصدر.
وبالمناسبة سيجري رئيس المجلس الدستوري محادثات مع نظرائه الحاضرين في اشغال هذه الدورة في لواندا.
للإشارة تم انشاء المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية سنة 2011 بقرار من الاتحاد الافريقي بعد اقتراح من الجزائر التي تحتضن مقره. و يظم المكتب حاليا 45 هيئة دستورية و ثلاثة ملاحظين من هيئات دستورية من خارج افريقيا (برازيل-فيدرالية روسيا-تركيا).