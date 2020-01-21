إعتصام أساتذة التعليم الابتدائي: المحتجون يدعون الى فتح حوار

الجزائر - نظم عشرات اساتذة التعليم الابتدائي يوم الثلاثاء على مستوى ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر (الجزائر العاصمة) تجمعا يعد الثالث من نوعه منذ بداية السنة من اجل "التأكيد على مطالبهم الاجتماعية و المهنية" و "الدعوة الى فتح حوار".

و اوضح هؤلاء الاساتذة الذين جاء بعضهم من ولايات اخرى من الوطن، انهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية اذا لم يتم فتح حوار مع الوصاية.

في هذا الصدد، أكد ممثل التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي موسى سليماني في تصريح لوأج "اننا وجهنا مراسلة خلال الاسبوع الماضي الى وزارة التربية طلبنا فيها استقبالنا من اجل الحديث عن انشغالاتنا الا اننا لم نتلقى حتى الان أي رد".

للتذكير فان الاستاذة يطالبون خاصة ب "مراجعة البرامج من أجل تحسين نوعية التعليم و تخفيف من ثقل محفظة التلميذ و توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وكذا مراجعة أجور اساتذة الطور الابتدائي لتحسين قدرتهم الشرائية".

كما يطالب هؤلاء أيضا ب"تخفيض الحجم الساعي والحق في الترقية الآلية لرتبة استاذ رئيسي كل 5 سنوات ولرتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات فضلا عن الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة".