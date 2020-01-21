Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 15:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 61 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريون

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية  الفرنسي، جون إيف لودريون الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

و جرى اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، و وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم و الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد و  الوفد المرافق لرئيس الدبلوماسية الفرنسية.

إقرأ أيضا:    الجزائر- فرنسا: السيد بوقدوم يؤكد على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص ب"أكثر مرونة"

و كان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم قد أجرى من قبل محادثات مع السيد لودريون.

كما شكلت المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية فرصة للوزيرين لدراسة "وضع علاقات التعاون بين البلدين و سبل و وسائل تعزيزها".

في نفس الاطار، تطرق السيدان بوقدوم و لودريون بشكل "معمق" الى القضايا الاقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك" خاصة الوضع في ليبيا ومالي.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 17:58
كلـمات مفتـاحيــة :

معرض الصور

View the embedded image gallery online at:
http://www.aps.dz/ar/algerie/82640-2020-01-21-14-51-15?fbclid=IwAR0PRSsMdzCQuDXktW-hIaWfGU4rivcViC_ZSVps9HdQvymDqJFfjnyBvoc#sigProId6dfea1214a
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 15:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 61 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.21

قسنطينة: الطبعة الرابعة من الصالون الدولي للسياحة والأسفار من 26 إلى 28 مارس المقبل

20.01.21

قانون المالية 2020: "فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بواقعية وبدون شعبوية"

20.01.21

رزيق: نحو إعداد بطاقية وطنية خاصة بالمنتجات المصنعة وطنيا

20.01.21

عبد القادر الطالب عمر: على الاتحاد الافريقي الاخذ بعين الاعتبار الممارسات المغربية الخطيرة

20.01.21

وزارة الصحة: اللجوء إلى الشركات الخاصة سيتم بشكل إستثنائي لضمان أمن الموظفين و المستشفيات

20.01.21

تعديل الدستور: حزب جبهة التحرير الوطني ينصب اللجنة الخاصة بإعداد المقترحات

الأكثــر قـراءة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في ندوة برلين الدولية حول ليبيا

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا