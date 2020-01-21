رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريون

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريون الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.

و جرى اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، و وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم و الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد و الوفد المرافق لرئيس الدبلوماسية الفرنسية.

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و كان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم قد أجرى من قبل محادثات مع السيد لودريون.

كما شكلت المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية فرصة للوزيرين لدراسة "وضع علاقات التعاون بين البلدين و سبل و وسائل تعزيزها".

في نفس الاطار، تطرق السيدان بوقدوم و لودريون بشكل "معمق" الى القضايا الاقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك" خاصة الوضع في ليبيا ومالي.