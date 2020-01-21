الرئيس تبون يجري غدا الاربعاء مقابلة صحفية مع عدد من مدراء ومسؤولي مؤسسات اعلامية

وجاء في البيان :"يجري رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون غدا الاربعاء، 22 جانفي الجاري، مقابلة صحفية مع عدد من مدراء ومسؤولي مؤسسات اعلامية وطنية، عمومية وخاصة، تنفيذا لالتزاماته بعقد لقاءات دورية مع المؤسسات الاعلامية، قصد تنوير الرأي العام بصفة منتظمة، حول قضايا الساعة التي تشغل باله في الداخل والخارج".

وأوضح المصدر ذاته أن الدعوة هذه المرة تخص المؤسسات الاعلامية التالية: التلفزة الوطنية، قناة البلاد، قناة الحياة، يومية

"El Moudjahid"، يومية الخبر، يومية الشروق اليومي، يومية "Le Soir d’Algérie" و يومية "Le Quotidien d’Oran".(