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الرئيس تبون يجري غدا الاربعاء مقابلة صحفية مع عدد من مدراء ومسؤولي مؤسسات اعلامية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 15:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
الرئيس تبون يجري غدا الاربعاء مقابلة صحفية مع عدد من مدراء ومسؤولي مؤسسات اعلامية

الجزائر - يجري رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غدا الاربعاء، مقابلة صحفية مع عدد من مدراء ومسؤولي مؤسسات اعلامية وطنية، عمومية وخاصة، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :"يجري رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون غدا الاربعاء، 22 جانفي الجاري، مقابلة صحفية مع عدد من مدراء ومسؤولي مؤسسات اعلامية وطنية، عمومية وخاصة، تنفيذا لالتزاماته بعقد لقاءات دورية مع المؤسسات الاعلامية، قصد تنوير الرأي العام بصفة منتظمة، حول قضايا الساعة التي تشغل باله في الداخل والخارج".

وأوضح المصدر ذاته أن الدعوة هذه المرة تخص المؤسسات الاعلامية التالية: التلفزة الوطنية، قناة البلاد، قناة الحياة، يومية

"El Moudjahid"، يومية الخبر، يومية الشروق اليومي، يومية "Le Soir d’Algérie" و يومية "Le Quotidien d’Oran".(

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 16:34
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الرئيس تبون يجري غدا الاربعاء مقابلة صحفية مع عدد من مدراء ومسؤولي مؤسسات اعلامية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 15:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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