لودريون: الجزائر "قوة سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول"

الجزائر - صرح وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر تعد "قوة توازن و سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي".

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أكد السيد لودريون الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر، على "تطابق وجهات النظر بين فرنسا و الجزائر ويشكل التشاور فيما بيننا أولوية"، مضيفا أن "الجزائر تعد قوة توازن و سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي".

و استرسل يقول أن الجزائر بلد "يتم الاصغاء له ويحظى بالاحترام، و يمكننا بناء على هذا الاساس أن نقيم سويا علاقة جد قوية".

وأردف قائلا "بخصوص الأحداث الدولية الراهنة وعلى وجه الخصوص الأحداث الاقليمية، ستسهر الجزائر و فرنسا على تنسيق جهودهما لاسيما فيما يتعلق بالنزاع الليبي لإقرار وقف لإطلاق النار مستديم واستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا أن البلدين "سيتحركان سويا حتى تتواصل الجهود التي تمت مباشرتها خلال ندوة برلين".

وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن البلدين "سيجريان تقييما لمسألة الساحل على أساس الهدف المشترك المتمثل في الأمن ومكافحة الإرهاب".

وبخصوص التعاون الثنائي، أشاد السيد لودريون "بالطموح الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لإحداث إصلاح عميق في الجزائر وإعادة إقامة دولة القانون والحريات وبعث وتنويع الاقتصاد طبقا للتطلعات التي عبّر عنها الجزائريون وكذا التزامه بقيادة البلاد في إطار روح الحوار لتمكين كافة الجزائريين من إبداء آرائهم بشأن هذه الإصلاحات".

كما أعرب عن أمله في أن ينجح الرئيس تبون في هذه المهمة وأن يفضي تطبيق هذه الاصلاحات إلى "نجاح الجزائر والجزائريين" مبرزا من جديد "الصداقة التي تكنها فرنسا للجزائر".

و أكد السيد لودريون بهذه المناسبة التزام بلده بفتح "مرحلة جديدة" في علاقاتها الثنائية مع الجزائر، مشيرا إلى أن البلدين "يتشاطران الإرادة في تفعيل مبادلاتهما على أعلى مستوى (...) بغية بعث ديناميكية جديدة في جميع قطاعات التعاون".

واستطرد الوزير الفرنسي قائلا إن "الجزائر شهدت خلال السنة الماضية مرحلة حاسمة من تاريخها أكدنا خلالها دوما أنه يتعين على الجزائريين وحدهم تقرير مستقبلهم وإيجاد فيما بينهم سبيل الحوار الديمقراطي" موضحا أن هذا الموقف ينم عن "احترامنا لسيادة الجزائر".

وأضاف في هذا الصدد أن "الانتخابات الرئاسية (في الجزائر) قد جرت ويوجد الآن حكومة جديدة تريد فرنسا العمل معها".