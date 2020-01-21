Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لودريون: الجزائر "قوة سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 53 مرات
لودريون: الجزائر &quot;قوة سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول&quot;

الجزائر - صرح وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر تعد "قوة توازن و سلم تتمسك بحزم  باحترام سيادة الدول والحوار السياسي".

وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أكد السيد لودريون الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر، على "تطابق وجهات النظر بين فرنسا و الجزائر ويشكل التشاور فيما بيننا أولوية"، مضيفا أن "الجزائر تعد قوة توازن و سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي". 

و استرسل يقول أن الجزائر بلد "يتم الاصغاء له ويحظى بالاحترام، و يمكننا بناء على هذا الاساس أن نقيم سويا علاقة جد قوية".

وأردف قائلا "بخصوص الأحداث الدولية الراهنة وعلى وجه الخصوص الأحداث الاقليمية، ستسهر الجزائر و فرنسا على تنسيق جهودهما لاسيما فيما يتعلق بالنزاع الليبي لإقرار وقف لإطلاق النار مستديم واستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا أن البلدين "سيتحركان سويا حتى تتواصل الجهود التي تمت مباشرتها خلال ندوة برلين".

وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن البلدين "سيجريان تقييما لمسألة الساحل على أساس الهدف المشترك المتمثل في الأمن ومكافحة الإرهاب".

وبخصوص التعاون الثنائي، أشاد السيد لودريون "بالطموح الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لإحداث إصلاح عميق في الجزائر وإعادة إقامة دولة القانون والحريات وبعث وتنويع الاقتصاد طبقا للتطلعات التي عبّر عنها الجزائريون وكذا التزامه بقيادة البلاد في إطار روح الحوار لتمكين كافة الجزائريين من إبداء آرائهم بشأن هذه الإصلاحات".

كما أعرب عن أمله في أن ينجح الرئيس تبون في هذه المهمة وأن يفضي تطبيق هذه الاصلاحات إلى "نجاح الجزائر والجزائريين" مبرزا من جديد "الصداقة التي تكنها فرنسا للجزائر".

و أكد السيد لودريون بهذه المناسبة التزام بلده بفتح "مرحلة جديدة" في علاقاتها الثنائية مع الجزائر، مشيرا إلى أن البلدين "يتشاطران الإرادة في تفعيل مبادلاتهما على أعلى مستوى (...) بغية بعث ديناميكية جديدة في جميع قطاعات التعاون".

واستطرد الوزير الفرنسي قائلا إن "الجزائر شهدت خلال السنة الماضية مرحلة حاسمة من تاريخها أكدنا خلالها دوما أنه يتعين على الجزائريين وحدهم تقرير مستقبلهم وإيجاد فيما بينهم سبيل الحوار الديمقراطي" موضحا أن هذا الموقف ينم عن "احترامنا لسيادة الجزائر".

وأضاف في هذا الصدد أن "الانتخابات الرئاسية (في الجزائر) قد جرت ويوجد الآن حكومة جديدة تريد فرنسا العمل معها".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 15:48
كلـمات مفتـاحيــة :
لودريون: الجزائر "قوة سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 13:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 53 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.21

لودريون: الجزائر "قوة سلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول"

20.01.21

هبوب رياح قوية بعدة ولايات شرق وجنوب شرق الوطن

20.01.21

توقيف 43 شخصا وضبط 5 شاحنات و5 مركبات رباعية الدفع بأقصى الجنوب

20.01.21

حادث المرور المميت بالوادي : 11 جريحا يغادرون المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمغير

20.01.21

الجزائر-فرنسا: استعراض علاقات التعاون الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة

الأكثــر قـراءة

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.20

بلادهان يترأس اجتماعا رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق لأجل السلم والمصالحة في مالي

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا

20.01.20

الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في ندوة برلين الدولية حول ليبيا