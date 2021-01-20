توقيف 43 شخصا وضبط 5 شاحنات و5 مركبات رباعية الدفع بأقصى الجنوب

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبيـ بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس الاثنين بكل من تمنراستـ، برج باجي مختار وجانت، من توقيف 43 شخصا وضبط 5 شاحنات محملة بخليط خام الذهب والحجارة و 5 مركبات رباعية الدفع، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 20 جانفي 2020 بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 وجانت/ن.ع.4، (43) شخصا وضبطت خمس (05) شاحنات محملة بخليط خام الذهب والحجارة وخمس (05) مركبات رباعية الدفع، بالإضافة إلى 14 مولدا كهربائيا وسبع (07) مطارق ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن".

من جهة أخرى --يضيف نفس المصدر -- أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي "ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطت 6290 قرص مهلوس و1ـ4 كيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات منفصلة بكل من برج بوعريريج/ن.ع.5 وبشار/ن.ع.3 وتلمسان/ن.ع.2، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني مهربا (01) كان على متن مركبة (01) نفعية محملة بـ20750 حزمة سجائر بتبسة/ن.ع.5".

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في سياق آخر، وفي إطار الحماية والمحافظة على التراث المادي التاريخي، تمكن عناصر الدرك الوطني ببني سليمان، ولاية المدية/ن.ع.1، من "تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بقطع أثرية مختلفة لاسيما عبر الفضاء السيبراني.

العملية مكنت من توقيف خمسة (05) أشخاص وضبط سيف (01) أثري و293 قطعة نقدية معدنية أثرية تعود إلى الحقبة الرومانية وفترة التواجد الإسباني بالجزائر".