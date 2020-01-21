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وفاة أحمد بن نعوم مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 11:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

وهران - توفي مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي" أحمد بن نعوم ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بمقر سكناه بمرسيليا (فرنسا) عن عمر ناهز 72 سنة بعد مرض عضال، حسبما علم من مقربيه.

وكان الراحل أحمد بن نعوم الملقب في الوسط الإعلامي باسم "موسى" قد توفي بعد رض عضال أين خضع في الفترة الأخيرة للعديد من العمليات الجراحية على مستوى القلب.

ويعد بن نعوم مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي" المتوقفة صحفه عن الصدور منذ شهر أغسطس 2003 رفقة عدد من الإعلاميين والتي كانت تحصي صحيفة "ديتيكتيف" (المحقق) باللغة الفرنسية وأسبوعية "الراي" ويوميتين باللغة العربية والفرنسية على التوالي "الرأي" و"لوجورنال دو لواست" (جريدة الغرب).

وحسب نفس المصدر فان جثمان الفقيد سيتم تشييعه نهاية هذا الأسبوع بوهران أين يتواجد مسكنه العائلي.

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وفاة أحمد بن نعوم مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 11:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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