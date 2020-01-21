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الرئيس تبون يقرر إيفاد قافلة مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 09:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
الرئيس تبون يقرر إيفاد قافلة مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي

الجزائرـ  قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إيفاد قافلة مساعدات إنسانية تتضمن 100 طن من مواد غذائية وأدوية وأغطية وغيرها، حسب ما أورده يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "في إطار تقاليد التضامن والتآزر مع الشعب الليبي الشقيقـ قررـ رئيس الجمهوريةـ السيد عبد المجيد تبونـ إيفاد قافلة مساعدات إنسانية تتضمن مئة (100) طن من مواد غذائية وأدوية وأغطية وغيرها للتخفيف من وطأة الأزمة التي يعيشها هذا الشعب الشقيق".

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وأوضح المصدر ذاته أن "هذه المساعدات الإنسانية لسكان منطقة غدامس وما جاورهاـ تأتي كعربون محبة وأخوة بعد تلك التي سبق للجرائر تقديمها والتي كانت آخرها يوم 04 يناير الجاري"ـ مضيفا أنها "تعبير عن التزام الدولة الجزائرية وتضامنها مع الشعب الليبي حتى يتجاور الأزمة التي يمر بهاـ بقراره السيد وتوافق كل مكوناته بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وذكر بيان الرئاسة أن "الهلال الأحمر الجزائري كان قد أبرم مؤخرا اتفاقا ثنائيا مع نظيره الليبي يهدف إلى تعزيز الشراكة في المجال الإنساني وتبادل الخبرات وتنسيق البرامج".

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الرئيس تبون يقرر إيفاد قافلة مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2020 09:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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