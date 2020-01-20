استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا

الجزائر -أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة أن تساقط الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا سيتواصل بولايات غرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء.

و تمس الأمطار ولايات تلمسان و عين تيموشنت و وهران و معسكر و شمال سيدي بلعباس إلى غاية يوم الثلاثاء في الساعة السادسة صباحا مع كميات تساقط تتراوح ما بين 20 و 30 ملم, يضيف ذات المصدر الذي أشار إلى مستوى يقظة "برتقالي" في هذه الولايات.