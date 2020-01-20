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توقيف (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت وبومرداس والوادي

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 12:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
توقيف (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت وبومرداس والوادي

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الأحد، ثمانية (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت وبومرداس والوادي، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين.

وجاء في البيان أنه :"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 19 جانفي 2020، ثمانية (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت/ن.ع.2 وبومرداس/ن.ع.1 والوادي/ن.ع.4، فيما كشفت مفارز أخرى و دمرت خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من سكيكدة /ن.ع.5 بومرداس /ن.ع.1،  ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين وخمس (05) قنابل تقليدية الصنع".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني --حسب ذات المصدر--  ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطت (18) كيلوغراما من الكيف المعالج و(7358) قرص مهلوس و(2750) وحدة من مختلف المشروبات وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من الطارف بالناحية العسكرية الخامسة وبشار بالناحية العسكرية الثالثة و ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة ، فيما تم توقيف شخص (01) بحوزته (1025) خرطوشة ذخيرة و(9700) كبسولة بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

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ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) ، أربعة (04) أشخاص وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع وأربعة (04) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى (06) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط،  في حين تم توقيف (30) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف وجانت والطارف.

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توقيف (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت وبومرداس والوادي
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 12:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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