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الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في ندوة برلين الدولية حول ليبيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 10:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في ندوة برلين الدولية حول ليبيا

الجزائر - عاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء يوم الأحد، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الندوة الدولية حول الأزمة الليبية بالعاصمة الألمانية برلين.

وفي كلمة له أمام المشاركين في هذه الندوة، دعا الرئيس تبون المجموعة الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والامن في هذا البلد الذي ترفض الجزائر المساس بوحدته الوطنية وسيادة مؤسساته".

كما شدد أيضا على ضرورة وضع "خارطة طريق واضحة المعالم تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة ودعوة الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول".

وسجل في هذا الصدد "استعداد الجزائر لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين".

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الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في ندوة برلين الدولية حول ليبيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 10:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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