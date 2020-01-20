بلادهان يترأس اجتماعا رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق لأجل السلم والمصالحة في مالي

الجزائر - ترأس يوم الأحد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان في إطار زيارة العمل التي يجريها الى باماكو، الاجتماع ال4 رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع الذي ضم الأطراف الموقعة وأعضاء الوساطة الدولية قد سمح بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، حيث تم التأكيد على أهمية القيام بكل ما يمكن فعله من أجل تسريع تنفيذ الاتفاق الذي يبقى الخيار الوحيد لاستتباب نهائي ودائم للسلم والاستقرار في مالي.

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وشكل الاجتماع مناسبة لإبراز أهمية إضفاء المزيد من الانتظام لاجتماعات لجنة متابعة الاتفاق قصد إجراء تقييم مستمر للمسائل المدرجة في جدول أعمالها.

كما سمح اجتماع باماكو بتحديد المسائل الأساسية التي ستدرج في جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة متابعة الاتفاق.

و ستتوج أشغال اجتماع رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق بالمصادقة على بيان، يضيف ذات المصدر.