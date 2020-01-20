وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد، فإن المجلس سيكون ممثلا في هذه الورشة بالنائبين نبيلة تومي ونور الدين يقدومي.
المجلس الشعبي الوطني يشارك بالقاهرة في ورشة حول "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"
أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 09:24 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 26 مرات
الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني في أشغال ورشة عمل حول "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي" المقررة تنظيمها بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 يناير الجاري.
كلـمات مفتـاحيــة :