Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مكتب المجلس الشعبي الوطني يرسل أسئلة شفوية وكتابية إلى الحكومة ويدرس رفع الحصانة عن نائب 

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 09:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد، إرسال الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه إلى الحكومة، فيما درس طلبا تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائب، حسب ما أورده بيان لهذه الهيئة التشريعية.

وأوضح ذات المصدر أن المكتب عقد اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، "استهلت أشغاله بقراءة فاتحة الكتاب ترحما على روح النائب الفقيد عبد العزيز خمقاني الذي وافته المنية مؤخرا". وبعدما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، "قرر إرسالها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية".

كما درس المكتب خلال اجتماعه "طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائب وقرر إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات".

وتضمن جدول الأعمال أيضا "التصريح بشغور مقعد نائب إثر قبوله وظيفة حكومية وكذا دراسة تصريح نائب جديد بخصوص التنافي مع العهدة البرلمانية والذي تمت إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات".

وعقب ذلك، نظر المكتب في طلبين تقدمت بهما كل من لجنتي النقل والإسكان بغرض تنظيم بعثات استعلامية، كما درس طلبا تقدمت به المجموعة البرلمانية للأحرار من أجل تنظيم يوم دراسي.

كلـمات مفتـاحيــة :
مكتب المجلس الشعبي الوطني يرسل أسئلة شفوية وكتابية إلى الحكومة ويدرس رفع الحصانة عن نائب 
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 09:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.20

المجلس الشعبي الوطني يشارك بالقاهرة في ورشة حول "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال…

20.01.20

تنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعات بالعيون المحتلة اعتداء على القانون الدولي  

20.01.20

مكتب المجلس الشعبي الوطني يرسل أسئلة شفوية وكتابية إلى الحكومة ويدرس رفع الحصانة عن نائب 

20.01.20

مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية جاء في "الوقت المناسب"

20.01.19

فتح قنصليات دول إفريقية في الأراضي المحتلة لا يؤثر على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

20.01.19

مخطط خاص بالصحة بالجنوب للإستجابة لمتطلبات التكفل بالمواطن

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.16

موسما الحج 2020-2021: السبت القادم أخر اجل للتسجيل في القرعة

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.16

باخرة " قسنطينة" التابعة للمؤسسة الوطنية للملاحة البحرية شمال لا تزال قابعة بميناء أنفيرس