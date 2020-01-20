مكتب المجلس الشعبي الوطني يرسل أسئلة شفوية وكتابية إلى الحكومة ويدرس رفع الحصانة عن نائب 

الجزائر - قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد، إرسال الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه إلى الحكومة، فيما درس طلبا تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائب، حسب ما أورده بيان لهذه الهيئة التشريعية .

وأوضح ذات المصدر أن المكتب عقد اجتماعا برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، "استهلت أشغاله بقراءة فاتحة الكتاب ترحما على روح النائب الفقيد عبد العزيز خمقاني الذي وافته المنية مؤخرا". وبعدما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، "قرر إرسالها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية".

كما درس المكتب خلال اجتماعه "طلبا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائب وقرر إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات".

وتضمن جدول الأعمال أيضا "التصريح بشغور مقعد نائب إثر قبوله وظيفة حكومية وكذا دراسة تصريح نائب جديد بخصوص التنافي مع العهدة البرلمانية والذي تمت إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات".

وعقب ذلك، نظر المكتب في طلبين تقدمت بهما كل من لجنتي النقل والإسكان بغرض تنظيم بعثات استعلامية، كما درس طلبا تقدمت به المجموعة البرلمانية للأحرار من أجل تنظيم يوم دراسي.