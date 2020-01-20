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مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية جاء في "الوقت المناسب"

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 09:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

تيزي وزو - ثمن ضابط جيش التحرير الوطني، المجاهد جودي عتومي، اليوم الأحد بتيزي وزو، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بإعداد مشروع قانون يجرم خطاب الكراهية و كل أشكال العنصرية والجهوية، معتبرا أن هذه الخطوة "الإيجابية" جاءت "في الوقت المناسب".

وشدد المجاهد و الكاتب جودي عتومي على هامش التكريم الذي خصص له في إطار الطبعة ال12 لصالون كتاب جرجرة، على "أهمية متابعة مرتكبي مثل هذه الانزلاقات".

وفي هذا الشأن، أطلق المكتب المحلي للمنظمة الوطنية للمجاهدين عملية جمع توقيعات للإدانة بالمساس بشهداء حرب التحرير الوطني.

وتأتي هذه العريضة ردا على التصريحات المسيئة ضد أحد رموز الثورة الجزائرية، الشهيد عبان رمضان، لمدير الثقافة لولاية المسيلة الذي أقيل من مهامه و أودع رهن الحبس المؤقت.

وحسب المجاهد جودي عتومي، "لا يجب إعطاء أي مبرر لهذه التهجمات التي لا يمكن لها إطلاقا التشكيك في تاريخ عبان و الولاية التاريخية الثالثة أو حرب التحرير الوطني".

من جهته، وصف آيت أحمد وعلي ، المكلف بالتاريخ على مستوى المنظمة الوطنية للمجاهدين، هذا الاعتداء ضد عبان رمضان بـ "المخزي" و "غير المقبول".

وحسب الأمين السابق لمركز قيادة الولاية التاريخية الثالثة، فهذه الاعتداءاتما هي إلا "مناورة فاشلة تهدف إلى تقويض التحام الشعب الجزائري بالمساس بذاكرة رجل (...)".

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مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية جاء في "الوقت المناسب"
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 كانون2/يناير 2020 09:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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