وزير المجاهدين يدعو الأجيال الصاعدة إلى الاستلهام من بطولات شهداء الثورة التحريرية لبناء المستقبل

وقال الوزير خلال اشرافه على ندوة تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى ال65 لاستشهاد البطل ديدوش مراد المدعو "سي عبد القادر"، ان "هذه المرحلة المتميزة من تاريخ الجزائر تستدعي من الجميع، لاسيما الاجيال الصاعدة، التمعن بحكمة في الموروث التاريخي المجيد لمواجهة التحديات القائمة في ظل مسيرة البناء والتجديد التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في شتى الميادين لبناء جمهورية جديدة وفق المرجعية النوفمبرية، تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري".
وأضاف أن التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء والمجاهدون في سبيل استرجاع السيادة الوطنية "ستظل راسخة في الذاكرة الجماعية تستلهم منها الاجيال الصاعدة لخدمة الوطن ورفع التحديات في كنف الاستقرار والازدهار".
كما أبرز الوزير في ذات السياق دور البطل الرمز ديدوش مراد الذي كان --مثلما قال-- من "أبرز اعضاء المنظمة الخاصة وساهم في انشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل والتحضير والاعداد للثورة التحريرية ضمن مجموعة ال22 التاريخية، كما كان أحد الاعضاء الستة الذين أعدوا لتفجير الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954 وقائدا للمنطقة الثانية للشمال القسنطيني الى غاية استشهاده في معركة بالقرب من وادي بوكركر يوم 18 يناير 1955".
وذكر من جهة أخرى بأهيمة احياء هذه الذكرى التي تتزامن أيضا مع الذكرى ال 60 لإنشاء هيئة الاركان العامة لجيش التحرير الوطني باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الثورة التحريرية وهياكلها التنظيمية.
وبالمناسبة، عبر السيد زيتوني عن "فخره واعتزازه بجهود الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وكل الاسلاك الامنية على التضحيات التي يقدمونها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون سيادته وتأمين المواطن في حياته وممتلكاته".