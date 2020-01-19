تنصيب ورشة عمل لتحضير مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالمجاهد والشهيد

الجزائر - كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني اليوم الاحد بالجزائر العاصمة عن تنصيب مؤخرا ورشة عمل على مستوى القطاع من اجل تحضير مشاريع النصوص التشريعية الخاصة بقانوني المجاهد وشهيد وذوي الحقوق بمشاركة جميع الجهات المعنية.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش ندوة تاريخية نظمت بمناسبة احياء الذكرى ال 65 لاستشهاد البطل الرمز ديدوش مراد انه تم مؤخرا "تشكيل ورشة عمل على مستوى وزارة المجاهدين لتحضير النصوص التشريعية الخاصة بالمجاهد والشهيد وسيتم استدعاء كل الجهات المعنية للمشاركة في تحضير نسخة هذا المشروع القانوني".

وأضاف السيد زيتوني في هذا السياق بانه بعد ذلك سيتم "عرض هذا المشروع القانوني الخاص بالمجاهد والشهيد على مجلسي الوزراء والحكومة لمناقشته واثرائه والفصل فيه لتقديمه على البرلمان بغرفتيه لمناقشته واثرائه والمصادقة عليه".

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وبخصوص اهمية الاحتفال بذكرى استشهاد البطل ديدوش مراد المدعو "سي عبد القادر" في 18 يناير 1955 اكد السيد زيتوني ان هذه المناسبات التاريخية تؤكد بان "مكانة الشهداء والمجاهدين محفوظة في سلم القيم وفي وجدان الشعب الجزائري كرموز للحرية والسيادة تضمن الدولة احترامهم وتبجليهم نظير ما قدموه من تضحيات في سبيل تحرير الوطن من الاستعمار".

وقال في هذا الاطار بان "الشهيد ديدوش مراد يظل رجلا عظيما خلد اسمه في التاريخ بأحرف من نور وتضحياته الجسام ومواقفه الشامخة ومسيرته الطافحة بالبطولات والوفاء الخالص للقضية الوطنية فهومن عظماء التاريخ الخالدين بدمائهم الطاهرة التي سقت ارض الجزائر من اجل استرجاع الحرية والكرامة والسيادة الوطنية".