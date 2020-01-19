Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب ورشة عمل لتحضير مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالمجاهد والشهيد

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
تنصيب ورشة عمل لتحضير مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالمجاهد والشهيد

الجزائر - كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني اليوم الاحد بالجزائر العاصمة عن تنصيب مؤخرا ورشة عمل على مستوى القطاع من اجل تحضير مشاريع النصوص التشريعية الخاصة بقانوني المجاهد وشهيد وذوي الحقوق بمشاركة جميع الجهات المعنية.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش ندوة تاريخية نظمت بمناسبة احياء الذكرى ال 65 لاستشهاد البطل الرمز ديدوش مراد انه تم مؤخرا "تشكيل ورشة عمل على مستوى وزارة المجاهدين لتحضير النصوص التشريعية الخاصة بالمجاهد والشهيد وسيتم استدعاء  كل الجهات المعنية للمشاركة في تحضير نسخة هذا المشروع القانوني".

وأضاف السيد زيتوني في هذا السياق بانه بعد ذلك سيتم  "عرض هذا المشروع القانوني الخاص  بالمجاهد والشهيد على  مجلسي الوزراء والحكومة لمناقشته واثرائه والفصل فيه لتقديمه على البرلمان بغرفتيه  لمناقشته واثرائه والمصادقة عليه".

إقرأ أيضا : وزير المجاهدين يدعو الشعب ليكون "متماسكا ومتلاحما مع رسالة الشهداء"

وبخصوص اهمية الاحتفال بذكرى استشهاد البطل ديدوش مراد المدعو "سي عبد القادر" في 18 يناير 1955 اكد السيد زيتوني ان هذه المناسبات التاريخية تؤكد بان "مكانة الشهداء والمجاهدين محفوظة في سلم القيم وفي وجدان الشعب الجزائري كرموز للحرية والسيادة تضمن الدولة احترامهم وتبجليهم نظير ما قدموه من تضحيات في سبيل تحرير الوطن من الاستعمار".

وقال في هذا الاطار بان "الشهيد ديدوش مراد  يظل رجلا عظيما خلد اسمه في التاريخ بأحرف من نور وتضحياته الجسام ومواقفه الشامخة ومسيرته الطافحة بالبطولات والوفاء الخالص للقضية الوطنية فهومن عظماء التاريخ الخالدين بدمائهم الطاهرة التي  سقت ارض الجزائر من اجل استرجاع الحرية والكرامة  والسيادة الوطنية".

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب ورشة عمل لتحضير مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالمجاهد والشهيد
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 15:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.19

مخطط خاص بالصحة بالجنوب للإستجابة لمتطلبات التكفل بالمواطن

20.01.19

رئيس الجمهورية يترحم من برلين على أرواح ضحايا حادث الوادي

20.01.19

ملاكمة/ الدورة الدولية احمت- كومارت: ست ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان

20.01.19

إطلاق عملية تضامنية جديدة يوم الاثنين لفائدة الشعب الليبي

20.01.19

الرئيس تبون يعرب عن استعداد الجزائر لاحتضان الحوار المرجو بين "الأشقاء الليبيين"

20.01.19

التحصيل الجبائي الوطني بلغ 5200 مليار دينار في 30 نوفمبر 2019

الأكثــر قـراءة

20.01.15

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.16

موسما الحج 2020-2021: السبت القادم أخر اجل للتسجيل في القرعة

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني