وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه "بعد استنفاذ جدول أشغال اجتماع الوزراء، أعلن رئيس الجمهورية أنه وبهدف تخفيف اجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من اطارات الدولة إلى الوزير الأول، وهذا في إطار احترام الأحكام الدستورية المعمول بها في هذا الصدد".
رئيس الجمهورية يقرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من اطارات الدولة إلى الوزير الأول
أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 13:36 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 30 مرات
الجزائر - قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس السبت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تحويل سلطة تعيين عدد معين من اطارات الدولة إلى الوزير الأول.
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