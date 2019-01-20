تمديد أجال التسجيلات لقرعة حج 2020/ 2021 الى غاية الفاتح من فيفري القادم

و جاء في البيان "تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنات و المواطنين ، الراغبين في المشاركة في عملية القرعة لأداء فريضة الحج لموسمي 2020 و 2021 انه تقرر تمديد اجال التسجيلات لمدة خمسة عشر (15) يوم اضافية ،وهذا لغاية يوم السبت الفاتح من فيفري القادم بدلا من يوم السبت 18 جانفي 2020 ، بهدف اعطاء فرصة أكثر للتسجيل".
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وأوضح ذات البيان أنه تقرر"تأجيل اجراء القرعة لموسم 2020 و2021 الى غاية يوم السبت 8 فيفري 2020 بدلا من يوم السبت 25 جانفي المقبل".
ودعت الوزارة في بيانها المواطنين المعنين الى "التعجيل باستكمال تسجيلهم والاعداد المسبق لجوازات سفرهم الضرورية" لهاته العملية ، مشيرة الى أن عملية القرعة "ستتم للسنتين معا 2020 و2021 " .