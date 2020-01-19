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السيد بلادهان يجري زيارة عمل إلى دولة مالي

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 09:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
السيد بلادهان يجري زيارة عمل إلى دولة مالي

الجزائر - أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية امس السبت أن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية و الكفاءات في الخارج، رشيد بلادهان سيقوم بزيارة عمل إلى مالي يومي 19 و 20  يناير 2020.

و أوضح البيان أن السيد بلادهان سيترأس أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي سيجمع الأطراف المالية الموقعة و أعضاء الوساطة الدواية التي تتولى الجزائر رئاستها.

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و أضاف نفس المصدر أنه "سيتم في هذا الإطار تقييم تجسيد الاتفاق و بحث السبل و الوسائل الكفيلة بإعطاء دفعا جديدا لمسار السلام في مالي".

كما سيترأس السيد بلادهان مناصفة الدورة ال15 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية من أجل مواصلة التشاور السياسي المنتظم بين البلدين و استعراض الجوانب المختلفة للتعاون المندرجة ضمن الاجندة الثنائي من اجل تعميق المبادلات الاقتصادية و تعزيز الشراكة الجزائرية المالية.

و ختم البيان أن هذه الزيارة ستشكل سانحة لتبادل الأراء مع الشريك الملي حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

آخر تعديل على الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 10:09
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السيد بلادهان يجري زيارة عمل إلى دولة مالي
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 09:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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