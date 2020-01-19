السيد بلادهان يجري زيارة عمل إلى دولة مالي

و أوضح البيان أن السيد بلادهان سيترأس أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي سيجمع الأطراف المالية الموقعة و أعضاء الوساطة الدواية التي تتولى الجزائر رئاستها.
إقرأ أيضا: الأمم المتحدة: اتفاق الجزائر "السبيل الوحيد الناجع" لتسوية الأزمة المالية
و أضاف نفس المصدر أنه "سيتم في هذا الإطار تقييم تجسيد الاتفاق و بحث السبل و الوسائل الكفيلة بإعطاء دفعا جديدا لمسار السلام في مالي".
كما سيترأس السيد بلادهان مناصفة الدورة ال15 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية من أجل مواصلة التشاور السياسي المنتظم بين البلدين و استعراض الجوانب المختلفة للتعاون المندرجة ضمن الاجندة الثنائي من اجل تعميق المبادلات الاقتصادية و تعزيز الشراكة الجزائرية المالية.
و ختم البيان أن هذه الزيارة ستشكل سانحة لتبادل الأراء مع الشريك الملي حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.