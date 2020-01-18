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الرئيس تبون يتوجه الى برلين للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا

  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 17:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الرئيس تبون يتوجه الى برلين للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا

الجزائر - توجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بعد ظهر يوم السبت الى برلين (ألمانيا) للمشاركة في الندوة الدولية حول الأزمة الليبية.

و كان في توديع الرئيس تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول عبد العزيز جراد و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء سعيد شنقريحة.

و يرافق رئيس الجمهورية إلى ندوة برلين وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم. تسعى الحكومة الألمانية من خلال استضافة هذا المؤتمر الى دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق المصالحة في هذا البلد والتوصل إلى "ليبيا ذات سيادة".

وتشارك في هذا المؤتمر العديد من الدول من بينها الجزائر, الولايات المتحدة, روسيا, الصين, بريطانيا, فرنسا, ألمانيا, تركيا, إيطاليا, مصر والإمارات العربية المتحدة, بالإضافة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس و الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

آخر تعديل على السبت, 18 كانون2/يناير 2020 18:50
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الرئيس تبون يتوجه الى برلين للمشاركة في الندوة الدولية حول ليبيا
  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 17:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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